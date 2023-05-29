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НовостиОбщество29 мая 2023 9:43

Губернатор Мазур открыл в Томске научно-популярный туристический маршрут

Такие научно-популярные туры проходят в 11 регионах страны
Александра Тайбатрова
Первая туристическая группа побывала в суперкомпьютерном центре ТГУ

Первая туристическая группа побывала в суперкомпьютерном центре ТГУ

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске открыли новый научно-популярный маршрут для туристов. Напомним, что Томская область присоединилась к проекту «Научно-популярный туризм» в рамках Десятилетия детства. Губернатор региона Владимир Мазур вместе с первой тургруппой побывал в ТГУ, рассказали в пресс-службе администрации области.

«Маршрут «Путешествие в науку: Томск – город науки и инноваций» охватывает национальные исследовательские университеты ТГУ и ТПУ, а также фундаментальные научные центры», - объяснила пресс-служба региональной администрации.

Первая туристическая группа побывала в суперкомпьютерном центре Томского госуниверситета, а затем посетила химический факультет. На каждой экскурсии туристов встречают сотрудники научных центров, которые показывают оборудование, рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы.

Также в Томске выставят на торги 12 «Домов за рубль».