В Томске выставят на торги 12 «Домов за рубль»

Еще 12 объектов по программе «Дом за рубль» выставят на торги в Томске. Фото: Наталья Качановская/"АиФ-Томск"

Еще 12 объектов по программе «Дом за рубль» выставят на торги в Томске, сообщение об этом появилось на сайте мэрии. Аукцион на право заключить договор аренды на 49 лет планируют провести 13 июня.

«Последний день приема заявок – 9 июня», - следует из сообщения.

Заключить договор аренды на 49 лет можно на объекты культурного наследия и деревянного зодчества, которые располагаются на улицах Красноармейская, 77, Советская, 8, 8Б и 36, Лермонтова, 45, Максима Горького, 30, Центральная, 9, Татарская, 2, Розы Люксембург, 72Б, в переулках Батенькова, 11 и 18, и Островского, 7.

Напомним, что программа в Томске реализуется с 2016 года. Инвесторам предлагают за свой счет отреставрировать памятники деревянного зодчества, а взамен получить льготную цену аренды. После того, как инвестор разработает проектную документацию, аренду снижают на 10%. А после того, как будут выполнены ремонтно-восстановительные работы, аренда становится еще меньше, вплоть до одного рубля в год. Также семь «Домов за рубль» планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.