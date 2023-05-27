Появились фотографии с места пожара на пилораме у томской деревни Губино

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томской области 27 мая в районе деревни Губино загорелась пилорама. Как рассказали местные жители, густой дым распространился по всей территории вблизи деревни, а к месту съезжались сразу несколько пожарных машин.

Напомним, на въезде в деревню Губино загорелась сухая трава и отходы лесопиления. Очевидцы сообщили, что пожар начался на пилораме. Возгорание тушат около четырех часов.

Фотографии с места пожара опубликовали в региональном ГУ МЧС.

В настоящее время пожар локализован на площади три гектара. Тушение возгорание продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области