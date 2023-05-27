Пилорама загорелась в районе деревни Губино в Томской области

Фото: "Регион-70"

На въезде в деревню Губино в Томской области горит сухая трава и отходы лесопиления. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Обеспокоенные томичи в социальных сетях публикуют множество снимков пожара у деревни Губино.

«У нас сегодня грандиозный поджог. Начался с пилорамы - подожгли мусор, огонь распространился дальше, все горит. На месте работают четыре пожарки, пятая приехала. И даже перекинулось на соседнюю дорогу. Все в дыму, чернота. Вот такой у нас сегодня апокалипсис случился», — рассказала в социальных сетях местная жительница.

Позже в ГУ МЧС по Томской области опубликовали официальную информацию.

«В 13:38 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение что горят отходы лесопиления, сухая трава, лесная подстилка», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, предварительная площадь пожара составляет 2 гектара. Пожар продолжают тушить. На месте работают 10 единиц техники. Пострадавших нет.