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НовостиОбщество27 мая 2023 6:22

Продавец магазина на Беринга в Томске дважды продала алкоголь подростку

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Томске продавец продала алкоголь несовершеннолетнему.

В Томске продавец продала алкоголь несовершеннолетнему.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске продавец одного из магазинов на улице Беринга продала алкоголь 16-летнему подростку. На женщину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицийеские в ходе проверки выявили факт повторной розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

По предварительной информации, ранее подвергнутая административному наказанию за аналогичное деяние 35-летняя продавец магазина на улице Беринга продала пиво объемом 0,45 литров 16-летнему юноше.

Полиция возубдила уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».