Продавец магазина на Беринга в Томске дважды продала алкоголь подростку

В Томске продавец продала алкоголь несовершеннолетнему. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске продавец одного из магазинов на улице Беринга продала алкоголь 16-летнему подростку. На женщину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицийеские в ходе проверки выявили факт повторной розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

По предварительной информации, ранее подвергнутая административному наказанию за аналогичное деяние 35-летняя продавец магазина на улице Беринга продала пиво объемом 0,45 литров 16-летнему юноше.

Полиция возубдила уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».