Четыре организации в Томской области задолжали сотрудникам более 13 млн рублей

В Томской области 4 организации задолжали более 13 млн рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области по состоянию на 1 мая четыре организации задолжали сотрудникам более 13 миллионов рублей. Относительно прошлого месяца задолженность уменьшилась почти на 24%, сообщает Томскстат.

«Просроченная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 мая 2023 года составила 13,3 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2023 года уменьшилась на 4,2 млн рублей (на 23,9%)», — говорится в сообщении.

Задолженность по зарплатам имели четыре организации. Деньги не выплачивали из-за отсутствия собственных средств у организации.

Наибольшая задолженность 7,2 миллиона рублей (54,1%), имела организация по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха. Сумма задолженности на одного работника составила 93,4 тысячи рублей.