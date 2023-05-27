«Единая Россия» объявила о проведении марафона «Сила России» с 1 июня

«Единая Россия» вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Мероприятия с участием известных спортсменов пройдут в стране. Как сообщает сайт ER.ru, с 1 июня по 12 августа партия вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов.

В регионах пройдут бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций – об этом на первом заседании оргкомитета марафона сообщила председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

Уточняется: партнерами марафона выступили «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

Как отметил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин, для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru. На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Федоров отметил: в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Добавляется: итоги марафона будут подведены в сентябре.

По словам руководителя Томского регионального исполкома партии Натальи Опанасюк, охват населения региона марафоном будет максимальным.

- Учитывая заинтересованность наших граждан и их активность в разнообразных спортивных мероприятиях, мы постарались при организации принимать все поступающие к нам конструктивные предложения. И в административном центре, и в муниципалитетах у нас достаточно площадок для проведения мероприятий - стадионы, спортивные базы, бассейны, дворцы спорта. Скверы и парки приспособлены для массовых занятий спортивной ходьбой и бегом. Наша задача – как можно больше видов спорта включить в марафон, привлечь людей разных возрастов и с разными уровнями спортивной подготовки, – подчеркнула Наталья Опанасюк.