Металлообрабатывающие компании Томской области нуждаются в новых сотрудниках

В Томской области металлообрабатывающие предприятия испытывают нехватку кадров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области металлообрабатывающие предприятия испытывают нехватку кадров. Эту тему руководители компаний обсудили с представителями образовательной сферы, рассказали в администрации региона. Предприятия готовы наладить сотрудничество с колледжами и техникумами и принимать на практику студентов, после которой молодые специалисты могут получить постоянную работу.

«В нынешнем учебном году в восьми образовательных организациях Томска и Северска обучаются более 700 студентов по 8 профессиям и специальностям металлообрабатывающего профиля», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

При этом только за два первых месяца 2023 года были открыты более 50 вакансий на металлообрабатывающих предприятиях. Компаниям нужны фрезеровщики, слесари, токари, штамповщики и другие специалисты. Чтобы решить проблему с нехваткой кадров, компании готовы заключать договоры на целевое обучение, выплачивать стипендии, помогать с жильем и т.д.

Напомним, что средняя зарплата в Томской области за март 2023 года составила более 60 тысяч рублей.