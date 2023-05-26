В Томске пройдут соревнования по мотокроссу 16-18 июня

В Томске пройдут соревнования по мотокроссу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске проведут соревнования по мотокроссу, постановление о проведении спортивно-массового мероприятия опубликовали на сайте мэрии. Судя по информации в документе, соревнования состоятся с 16 по 18 июня. Время проведения – с 09.30 до 16.30 часов по местному времени.

«В мероприятии примут участие до 500 человек», - следует из постановления.

Соревнования по мотокроссу состоятся на мотоциклетной трассе на левом берегу Томи. Точный адрес – Шегарский тракт, 4. В месте проведения мероприятия на время запретят продавать алкоголь.

Напомним, что из-за забега Terra Siberia в Томске перекроют более 10 участков улиц.