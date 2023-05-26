Томские врачи помогли трем пациентам вернуть эрекцию с помощью уникальных операций

Операции длились по несколько часов, в них участвовали специалисты сразу трех учреждений Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские врачи провели уникальные урологические операции и помогли трем пациентам восстановить потенцию, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Подход одной из операции является абсолютно новаторским для мировой практики.

Двум пациентам в ходе операции вживили трехкомпонентные фаллопротезы: такие операции в регионе провели впервые.

«Уникальной в мировой хирургической практике стала операция параллельной реиннервации и реваскуляризации полового органа», - рассказали об особенностях третьей операции в департаменте здравоохранения.

В ходе операции икроножный нерв пересадили к бедренному и « подключили» к половому члену. Благодаря этому удалось наладить связь между органом и мозгом.

Операции длились по несколько часов, в них участвовали специалисты сразу трех учреждений – ФМБА России, НИИ микрохирургии и онкодиспансера.

Напомним, что в Томской области построили три ФАПа за 20 миллионов рублей.