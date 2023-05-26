В Томской области построили три новых ФАПа за 20 миллионов рублей

ФАПы появились в селах Вертикос и Киндал, а также в поселке Нефтяников. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Каргасокском районе Томской области открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщает департамент здравоохранения Томкой области. В ведомстве рассказали, что на их строительство ушло около 20 миллионов рублей. ФАПы появились в селах Вертикос, Киндал и в поселке Нефтяников.

«Ранее сельчане получали медицинскую помощь в жилых домах и администрации сельского поселения», - объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Площадь каждого фельдшерско-акушерского пункта – не менее 70 квадратных метров. В них есть процедурно-прививочный и смотровой кабинеты, комната фельдшера, санузел и другие помещения. В целом, отмечают в департаменте, планируют возвести 31 ФАП. 23 пункта уже начали работу в разных районах области, а в ближайшее время откроются еще два – в Бакчарском районе.

Напомним, что в МСЧ №2 Томска открыли кардиологический и неврологический стационары.