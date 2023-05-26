В МФЦ Томска появился первый постамат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МФЦ Томска на улице Пушкина, 63/5 начал работать первый постамат, об этом рассказали в администрации региона. Теперь тем, кто приходит в центр «Мои документы» Октябрьского района за готовыми документами не нужна электронная очередь – получить документы можно в постамате.

«При подаче заявления достаточно отметить способ получения: через постамат», - уточнили в пресс-службе администрации региона.

После того, как документы будут готовы, получателю придет СМС, и затем он сможет забрать документы в удобное время. При этом обещают, что никто посторонний доступ к документам в ячейке получить не сможет.

Напомним, что на улице 5-й Армии в Томске появился пустой книгообменник.