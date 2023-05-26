Пустой книгообменник появился на улице 5-й Армии в Томске

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Книгообенник из старого холодильника установили на улице 5-й Армии в Томске. Шкаф для книг еще не успел пополниться литературой. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«На улице 5-й Армии. Шел мимо, думал, если книгу какую-то хорошую найду, то обязательно прочитаю, но, к сожалению, ничего нет», — рассказал томич в паблике «Регион-70».

По словам томичей, книгообменик установили недавно, на нем еще не успела просохнуть краска. Любой желающий может положить туда книгу.

«Они его в 20 часов сегодня только дорисовывали! Чего за нетерпение? Видно же малярный скотч и недоделки на двери, шкафчик в процессе! Принеси книгу, будешь первым героем!», — посоветовала Евгения автору видеоролика.

Напомним, 26 мая в Томской области стартует акция «Библионочь—2023». Она пройдет в Томской областной детско-юношеской библиотеке.