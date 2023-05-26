В Томской области авиационная компания предоставила поддельный сертификат, чтобы заключить контракт на 8 миллионов

По результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело. Фото: прокуратура Томской области

В Томской области по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа при заключении госконтракта. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, речь про государственный контракт на лесоавиационные работы, который заключили для подготовки к пожароопасному сезону.

Контракт заключили в марте 2023 года с авиационной компанией. Сумма контракта составила более восьми миллионов рублей, и, согласно документу, подрядчик планировал проводить лесоавиационные работы на самолете «Cessna».

«Перед заключением контракта авиакомпания представила сертификат с указанием воздушного судна», - уточнили в прокуратуре области.

Но, согласно федеральному реестру, на самом деле в сертификате не было сведений о самолете этой марки. По результатам проверки, которую проводила Томская межрайонная природоохранная прокуратура, возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельного официального документа. Также прокуратура направила в арбитражный суд заявление, чтобы оспорить заключение госконтракта. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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