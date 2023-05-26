Житель Томской области в период нереста выловил более 450 видов рыбы на 350 тысяч рублей

В Томской области задержан подозреваемый в незаконной ловле рыбы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Зырянском районе Томской области сотрудник ДПС остановил автомобиль, в котором находилось более 450 экземпляров рыбы на 350 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудник ДПС остановил в районе села Высокое Зырянского района водителя автомобиля УАЗ, который двигался с высокой скоростью.

«При проверке документов, 57-летний водитель житель Кемеровской области нервничал. В ходе осмотра кузова автомобиля полицейский обнаружил рыболовные сети, резиновую лодку, лодочный мотор, а так же металлические и пластиковые емкости, мешки с рыбой различных пород», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый в период нереста с помощью сетей и лодки выловил районе села Шиняево на старице реки Кия более 450 экземпляров рыбы (лещь, линь, язь, карась, окунь, плотва, щука).

Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 350 тысяч рублей. Мужчина возместил его в полном объеме.