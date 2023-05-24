В МСЧ №2 Томска открыли кардиологический и неврологический стационары

Первых пациентов в новых отделениях уже принимают Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Кардиологический и неврологический стационар появились в МСЧ №2 Томска, об этом сообщили в администрации Томской области. Новые отделения открыли на базе бывшего ковидного госпиталя, первых пациентов здесь уже принимают.

«Жители региона могут бесплатно по полису ОМС получить здесь экстренную и плановую медпомощь», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Отделение кардиологии МСЧ №2 – первое в регионе, которое специализируется на оказании помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. В кардиологии медпомощь могут одновременно получать 40 пациентов, а в неврологии – 32. Чтобы работать в новых отделениях, сотрудники МСЧ №2 прошли переподготовку, а также сюда пришли работать молодые специалисты.

Напомним, что томские врачи спасли жизнь пациентке с редким заболеванием.