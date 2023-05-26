Обследовать памятники Томской области будут специалисты ТГАСУ

Исследования специалисты ТГАСУ будут проводить до конца сентября. Фото: Елена Мануйлова

В Томской области определили подрядчика, который выполнит анализ историко-культурной ценности памятников, сообщили в администрации региона. Им стал Томский государственный архитектурно-строительный университет. Договор на научно-исследовательские работы заключен с региональным Центром по охране памятников.

«Будут проведены исследования ценности объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов, которые расположены в Томской области», - следует из сообщения, которое опубликовано на сайте региональной администрации.

Исследования специалисты ТГАСУ будут проводить до конца сентября. Отмечается, что это необходимо для последующей работы с предметом охраны, который входит в границы исторического поселения.

Напомним, что за апрель 2023 года в Томской области выдали 23 разрешения на строительство.