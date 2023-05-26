В Томской области за апрель выдали 23 разрешения на строительство

За апрель 2023 года в Томской области выдали 23 разрешения на строительство Фото: Иван МАКЕЕВ

За апрель 2023 года в Томской области выдали 23 разрешения на строительство, подсчитали в Томскстате. Из них 21 – на новое строительство.

«За этот же период в регионе выдали 18 разрешений на ввод в эксплуатацию, а 13 из них – за счет нового строительства», - уточнили в ведомстве.

Также за апрель в Томской области выдали 95 уведомлений на строительство, и 87 из них – на новое. А уведомлений на ввод в эксплуатацию за месяц выдали 12 (из них 10 – за счет нового строительства).

Напомним, что ремонтировать трамвайные пути на проспекте Кирова будут подрядчики из Томска и Новосибирска.