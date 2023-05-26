Ремонтировать трамвайные пути на проспекте Кирова будут подрядчики из Томска и Новосибирска

Завершить ремонт подрядчики должны к середине августа. Фото: Анна Ковалева

Стали известны подрядчики, которые отремонтируют трамвайные пути на проспекте Кирова в Томске. По информации мэрии города, на участке от дома №3Б до дома №37 ремонтировать пути будет томская компания «Транссервис». А на участке от дома №39 до дома №51А, строение 15 – подрядчик из Новосибирска ООО «Строительно-монтажное предприятие-54»

«Цена первого контракта – более 53 миллионов рублей, а второго – свыше 35 миллионов», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Подрядчики заменят старые рельсы шпалы на новые, уберут непригодный грунт, добавят щебень и т.д. Начнут работы они с 1 июля, а завершить их должны до середины августа.

Ранее в Ространснадзоре прокомментировали ситуацию с проверкой нелегальных перевозок на томской трассе.