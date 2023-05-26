В Ространснадзоре прокомментировали ситуацию с проверкой нелегальных перевозчиков на томской трассе

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Пенсионеры собрались накануне на Богашевском тракте из-за проверок автобусов. Специалисты выявили нелегального перевозчика, от услуг которого пассажиры не застрахованы, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на Ространснадзор.

Напомним, 25 мая на Богашевском тракте во второй половине дня собрались десятки пенсионеров, которые перекрыли движение проезжающим автомобилям. Причиной этому стало то, что автобусы, которые ехали в сторону садоводческого товарищества «Ветеран» и везли томичей остановил Ространснадзор. Из-за этого пенсионеры были вынуждены ждать другой автобус.

«Мы вместе с инспекторами ГИБДД регулярно проводим рейды на выявление нелегальных перевозчиков. 25 мая проводился один из таких рейдов, был остановлен автобус, который передвигался по маршруту 4К, в реестре муниципальных маршрутов он не зарегистрирован», — рассказала руководитель томского Ространснадзора Ольга Бунакова.

Она отметила, что перевозки по не зарегистрированному маршруту незаконны. Пассажиры, которые ездят на таких автобусах, во время поездок не застрахованы, и в случае ДТП не смогут получить компенсацию.

Бунакова добавила, что водителю выписали административный протокол за отсутствие карты маршрута, а автобус отправили на штрафстоянку на два месяца, пока идет разбирательство дела.

В Центре управления регионом сообщали, что пассажирам было предложено уехать на легальном автобусе, который подъехал к месту остановки.