Томскому семейному торговому центру "Детский парк" исполняется 40 лет

Фото: "Детский парк"

Семейному торговому центру "Детский парк" исполняется 40 лет. Отметим, что магазин был открыт в 1983 году.

В 2017 году торговый центр "Детский Парк" переквалифицируется в Семейный торговый центр, который на минимальных торговых площадях (порядка 4000 кв.м.) активно концентрирует различных арендаторов, с совершенно разнообразным ассортиментом.

За это время "Детский парк" стал не просто магазином, но и настоящим сообществом для посетителей и арендаторов. Для сотрудников центра, главное - уютная и безопасная атмосфера, где каждый чувствует себя как дома.

"Для наших покупателей мы предлагаем широкий выбор товаров по доступным ценам, несколько ресторанов и кафе, семейные развлечения и многое другое. А для потенциальных арендаторов мы предоставляем выгодные условия аренды и интенсивный трафик покупателей, что делает наш торговый центр привлекательным местом для бизнеса", - рассказывают сотрудники "Детского парка".

Не упустите возможность присоединиться к празднованию 40-летнего дня рождения магазина!

Отметим, что семейный торговый центр "Детский парк" является одним из спонсоров мероприятия, которое пройдет 1 июня в Городском саду Томска. С 12.00 до 16.00 томичей ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой. Зрители увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.