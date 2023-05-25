В Томске 27 мая перекроют движение в переулке Нахановича из-за детского фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 27 мая проведут ежегодный творческий фестиваль «Детский Арбат», для чего временно перекроют движение по переулку Нахановича. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Ленина до Томского областного художественного музея на Нахановича, 3. Распоряжение об этом опубликовали на сайте мэрии Томска.

«Время проведения фестиваля – с 08.00 до 16.00», - следует из документа.

Ожидается, что участие в фестивале примут до 500 человек. На участке переулка Нахановича, где ограничат движение, установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что в Томске почти на месяц ограничат движение на участке улицы Осипенко.