В Томске почти на месяц ограничат движение транспорта на участке улицы Полины Осипенко

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В Томске до 20 июня перекроют движение на участке переулка Полины Осипенко от переулка Инструментального до улицы Нахимова из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В период до 20 июня будет ограничено движение транспорта на участке пер. П. Осипенко от пер. Инструментального до ул. Нахимова", - говорится в собщении.

В это время компания "ТомскРТС" будет проводить работы по замене трубопровода.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Жителей Томска просят томичей учитывать эту информацию при планировании машуртво.