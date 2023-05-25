В Томске почти на месяц ограничат движение транспорта на участке улицы Полины Осипенко

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"
В Томске до 20 июня перекроют движение на участке переулка Полины Осипенко от переулка Инструментального до улицы Нахимова из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В период до 20 июня будет ограничено движение транспорта на участке пер. П. Осипенко от пер. Инструментального до ул. Нахимова", - говорится в собщении.
В это время компания "ТомскРТС" будет проводить работы по замене трубопровода.
Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.
Жителей Томска просят томичей учитывать эту информацию при планировании машуртво.