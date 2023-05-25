На Новособорной площади в Томске высаживают цветы

На Новособорной площади высаживают цветы. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Томск продолжают украшать цветами. Саженцы уже высадили на клумбах возле Набережной реки Томи, на площади Ленина, и высаживают на Новособорной площади, отчитались в мэрии. Причем цветы сажают в определенном порядке, чтобы создать на клумбе рисунок.

«Основную геометрическую фигуру – ромбы – создаст вербена, вокруг находится цветущая бегония, подчеркивающая ровные линии», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Всего на клумбах Томска в 2023 году высадят 395 тысяч саженцев. В том числе 19 тысяч саженцев используют для создания цветочного герба на въезде в Томск.