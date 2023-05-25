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НовостиОбщество25 мая 2023 14:06

В Томской области от клещей пострадали полторы тысячи человек за неделю

Почти тысяча пострадавших – жители Томска
Александра Тайбатрова
За неделю, с 18 по 24 мая, в Томской области от клещей пострадали 1473 человека

За неделю, с 18 по 24 мая, в Томской области от клещей пострадали 1473 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю, с 18 по 24 мая, в Томской области от клещей пострадали 1473 человека, из них 344 – это дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

«Больше всего обращений традиционно в Томске – 934, в том числе 225 детей», - уточнили в ведомстве.

Всего с начала сезона от клещей пострадали почти четыре тысячи человек, в том числе более 500 детей. Из всех обратившихся, отмечают в Роспотребнадзоре, только 18% были привиты. А привились от энцефалита более 44 тысячи томичей, из них более 13 тысяч – дети.

Если к вам присосался клещ, обращаться нужно в круглосуточные пункты серопрофилактики. В Томске это межвузовская поликлиника на улице Киевской, 74, детская больница №1 на Московском тракте, 4, поликлиника №4 на улице Интернационалистов, 2а, и МСЧ №2 на улице Бела Куна, 3. Жители других городов и сел могут обращаться в приемные покой районных больниц.

Напомним, что в Томской области можно пройти диспансеризацию по субботам.