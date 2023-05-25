Диспансеризацию в Томской области можно пройти по субботам

Пройти первый этап диспансеризации томичи могут в любой поликлинике Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Томской области могут проверить свое здоровье в рамках диспансеризации, в том числе и в выходной день – по субботам, напомнили в департамент здравоохранения региона. Диспансеризация позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии, когда никакие симптомы пациента не беспокоят. Так, благодаря диспансеризации в этом году у томичей выявили онкологию, а у - сахарный диабет. Всего же диспансеризацию в году прошли уже более 70 тысяч жителей Томской области.

«Томичам моложе 40 лет диспансеризация положена раз в три года. После 40 лет ее следует проходить ежегодно. В этом году диспансеризацию пройдут жители региона, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах», - уточнили в департаменте здравоохранения Томской области.

Пройти первый этап диспансеризации томичи могут в любой поликлинике, а не только в то, в которой они прикреплены. На второй этап направляют не всех, а лишь те, у кого есть для этого показания. Узнать подробнее о времени прохождения диспансеризации можно по телефону 8 (3822) 516-616.

Напомним, что в МЧС №2 Томска открыли кардиологический и неврологический диспансеры.