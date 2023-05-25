Мотоциклиста разыскивает полиция. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Томской области

В Томске на улице Мичурина мотоциклист сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло 25 мая около 17.00 в районе дома №47 на улице Мичурина.

«41-летний мужчина-пешеход получил травмы. Мотоциклист скрылся», - уточнили в пресс-службе полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают мотоциклиста. Полицейские просят всех, кто что-то знает о нем или был очевидцем ДТП, позвонить по телефонам 794-722, 794-702, 794-714, 66-44-22, 66-44-24, либо обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 108.

Напомним, что в Томской области тракторист, который задавил коллегу, получил год исправительных работ.