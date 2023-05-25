В Томской области задавивший коллегу тракторист получил 1 год исправительных работ

Фото: прокуратура Томской области

В Томской области тракториста, который по неосторожности насмерть задавил задним колесом своего коллегу, приговорили к 1 году исправительных работ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Напомним, 6 декабря 2022 года в Александровском районе 49-летний мужчина попал под волокушу трактора и погиб.

Суд установил, что в декабре 2022 года работник организации по лесозаготовке ехал на трелевочном тракторе по технологической дороге Медведево – Оленье в Александровском районе. В одноместной кабине с ним находился еще один работник, который в ходе движения выпал на дорогу и попал под заднее колесо трактора.

От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

Александровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Горнозаводска Пермского края. Он был осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.