Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 12:49

У томича конфисковали Infinity за вождение в пьяном виде

Мужчина садился за руль пьяным не один раз
Александра Тайбатрова
По решению суда мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ. Фото: Сиб.фм

По решению суда мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ. Фото: Сиб.фм

Житель Каргасокского района Томской области признан виновным в том, что несколько раз управлял автомобилем в пьяном состоянии, рассказали в областной прокуратуре. В очередной раз 54-летний мужчина сел за руль пьяным в январе 2023 года.

«Мужчина управлял автомобилем без государственных регистрационных знаков, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали тот факт, что водитель находится в состоянии опьянения», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По решению суда мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ, также ему запретили садиться за руль на полтора года. А автомобиль «Infiniti EX 35», за рулем которого томич ездил пьяным, конфисковали в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Томском районе пенсионерка устроила пожар из-за ссоры с соседями.