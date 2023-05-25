В Томском районе 69-летняя женщина устроила пожар из-за конфликта с соседями

В Томском район еженщина подожгла имущество соседей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томском районе полицейские задержали подозреваемую в попытке поджога хозяйственной постройки в поселке Мирный. Женщина устроила поджог на фоне конфликта с соседями, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение диспетчера ГУ МЧС о возгорании хозяйственной постройки на улице Первомайской в поселке Мирный. Пожарные ликвидировали возгорание на начальном этапе.

Полицейские на месте происшествия почувствовали сильный запах бензина и обнаружили вещественные доказательства указывающие на поджог.

«Полицейские отрабатывая данную версию, установили подозреваемую, чья одежда также пропиталась горючей жидкостью. Ей оказалась ранее не судимая 69-летняя соседка потерпевшего», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, пенсионерка из-за конфликта с соседями пролила топливо из бензопилы на угол здания и подожгла его. Ущерб составил более 27 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».