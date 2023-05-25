Ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 70%

Полностью открыть мост для движения планируют в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальный мост в Томске отремонтирован на 70%. При этом ремонт опор моста выполнили уже на 85%, армирование монолитной плиты – на 65%, а бетонирование – на 56%. Такие данные привел и.о. мэра Михаил Ратнер во время ежегодного отчета перед депутатами.

«Ставлю задачу перед подрядчиком запустить движение по всем четырем полосам Коммунального моста в сентябре 2023 года, – сказал и.о. мэра Ратнер.

Напомним, что Коммунальный мост в Томске ремонтируют с апреля 2022 года. Сейчас на объекте работают 85 человек. Они занимаются установкой опалубки, армированием и бетонированием плиты, строительством ливневки и т.д. Напомним, что большегрузам снова запретят проезд по мосту в выходные.