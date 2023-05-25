Фурам запретят проезжать по Коммунальному мосту в Томске на выходных

Движение большегрузов ограничат по Коммунальному мосту ограничат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 27 мая вновь на сутки ограничат движение большегрузов во время работ по бетонированию железной плиты, сообщили в мэрии.

«В период с 21:00 субботы, 27 мая, до 21:00 воскресенья, 28 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», — говорится в сообщении.

В этом время будут проводить работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Перекрытия позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

В мэрии напоминают, что запрет на проезд грузовиков по мосту в дневное время продолжает действовать.

Томичей просят заранее планировать маршруты движения.