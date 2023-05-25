Руководителем Счетной палаты Томской области 25 мая назначена Ирина Жалонкина

Ирина Жалонкина назначена председателем Контрольно-счетной палаты Томской области. Фото: Контрольно-счетная палата Томской области

Председателем Контрольно-счетной палаты Томской области назначена Ирина Жалонкина. Ее утвердили на должность на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая. Напомним, что ранее кандидатуру Ирины Жалонкиной внес губернатор Владимир Мазур.

«За назначение Ирины Жалонкиной на должность председателя Контрольно-счетной палаты областные депутаты проголосовали единогласно», - сообщается на сайте Счетной палаты региона.

Ирина Жалонкина – коренная жительница Томска. Много лет проработала в структуре ФНС, была заместителем руководителя Управления ФНС по Томской области, имеет два высших образования и степень кандидата экономических наук. В работе администрации и думы области Ирина Жалонкина участвует давно, также она прошла согласование в Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ.

Напомним, что предыдущий руководитель Счетной палаты Томской области Алексей Пронькин покинул пост в октябре 2022 года. После и.о. руководителя ведомства была Екатерина Василевская.

Ранее дума утвердила юриста из Москвы Дунаева на пост первого заместителя губернатора Томской области.