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НовостиОбщество19 мая 2023 9:51

Пост главы Счетной палаты Томской области может занять Ирина Жалонкина

Ее кандидатуру внес губернатор Владимир Мазур
Александра Тайбатрова
Назначить нового главу Счетной палаты региона могут на ближайшем заседании думы 25 мая. Фото: Законодательная дума Томской области

Назначить нового главу Счетной палаты региона могут на ближайшем заседании думы 25 мая. Фото: Законодательная дума Томской области

Руководитель регионального ситуационного центра ФНС по Томской области Ирина Жалонкина может возглавить Контрольно-счетную палату Томской области, сообщается на сайте Законодательной думы региона. Эту кандидатуру внес губернатор региона Владимир Мазур, также ее рекомендовали члены бюджетно-финансового комитета думы.

«28 апреля мы приняли участие в заседании Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ и получили официальный документ о соответствии кандидатуры Ирины Юрьевны квалификационным требованиям для замещения должности председателя Контрольно-счетной палаты Томской области», - сказала спикер Оксана Козловская.

Известно, что Ирина Жалонкина родилась в Томске в 1974 году. Имеет два высших образования и степень кандидата экономических наук. С 2002 года работает в налоговой службе, прошла карьерный путь от налогового инспектора до замначальника регионального Управления ФНС.

Назначить нового главу Счетной палаты региона могут на ближайшем заседании думы 25 мая.