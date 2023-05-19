Пост главы Счетной палаты Томской области может занять Ирина Жалонкина

Назначить нового главу Счетной палаты региона могут на ближайшем заседании думы 25 мая. Фото: Законодательная дума Томской области

Руководитель регионального ситуационного центра ФНС по Томской области Ирина Жалонкина может возглавить Контрольно-счетную палату Томской области, сообщается на сайте Законодательной думы региона. Эту кандидатуру внес губернатор региона Владимир Мазур, также ее рекомендовали члены бюджетно-финансового комитета думы.

«28 апреля мы приняли участие в заседании Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ и получили официальный документ о соответствии кандидатуры Ирины Юрьевны квалификационным требованиям для замещения должности председателя Контрольно-счетной палаты Томской области», - сказала спикер Оксана Козловская.

Известно, что Ирина Жалонкина родилась в Томске в 1974 году. Имеет два высших образования и степень кандидата экономических наук. С 2002 года работает в налоговой службе, прошла карьерный путь от налогового инспектора до замначальника регионального Управления ФНС.

Назначить нового главу Счетной палаты региона могут на ближайшем заседании думы 25 мая.