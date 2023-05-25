Последние звонки прозвенят в школах Томска 25 мая

В томских школах сегодня прозвенят последние звонки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В школах Томска 25 мая прозвенят последние звонки. С 27 по 29 июня состоится вручение аттестатов. Об этом сообщили в мэрии.
В этом году мероприятия пройдут в очном формате, без дополнительных ограничений.
В 2023 году девятые классы в школах города заканчивают 5710 человек, одиннадцатые классы – 2958 человек.
В целом по региону в этом году школу заканчивают 12,1 тысячи девятиклассников и 5,6 тысячи одиннадцатиклассников.
Сдача ОГЭ у девятиклассников стартовала 24 мая, а ЕГЭ у одиннадцатиклассников – уже с завтрашнего дня с 26 мая.