Последние звонки прозвенят в школах Томска 25 мая

В томских школах сегодня прозвенят последние звонки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах Томска 25 мая прозвенят последние звонки. С 27 по 29 июня состоится вручение аттестатов. Об этом сообщили в мэрии.

В этом году мероприятия пройдут в очном формате, без дополнительных ограничений.

В 2023 году девятые классы в школах города заканчивают 5710 человек, одиннадцатые классы – 2958 человек.

В целом по региону в этом году школу заканчивают 12,1 тысячи девятиклассников и 5,6 тысячи одиннадцатиклассников.

Сдача ОГЭ у девятиклассников стартовала 24 мая, а ЕГЭ у одиннадцатиклассников – уже с завтрашнего дня с 26 мая.