В Томском политехе создали дешевую технологию переработки отходов

Ученые Томского политеха разработали уникальную технологию переработки промышленных отходов Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политеха разработали уникальную технологию переработки промышленных отходов – пластика, нефтяного шлама, опилок и резиновой крошки. Пресс-служба вуза сообщает, что в результате переработки получается технически активированный уголь. Плюсы технологии в том, что она дешевая и не требует больших энергозатрат.

«Над технологией работают ученые научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» и научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики», - рассказали в пресс-службе вуза.

Получаемый технический активированный уголь можно использовать для очистных сооружений или для изготовления карбидов. На данный момент большая часть активированного угля в России поставляют из-за рубежа. Ученые политеха собрали автоматизированную установку стадийной термической конверсии. На ней будут проводить лабораторные исследования, чтобы определить технологические зависимости и разработать конфигурации промышленной установки.

Напомним, что в ТГУ создали первый в России курс для пилотов любительских дронов.