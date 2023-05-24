Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 15:26

В Томском политехе создали дешевую технологию переработки отходов

Из промышленных отходов ученые получают технический активированный уголь
Александра Тайбатрова
Ученые Томского политеха разработали уникальную технологию переработки промышленных отходов

Ученые Томского политеха разработали уникальную технологию переработки промышленных отходов

Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политеха разработали уникальную технологию переработки промышленных отходов – пластика, нефтяного шлама, опилок и резиновой крошки. Пресс-служба вуза сообщает, что в результате переработки получается технически активированный уголь. Плюсы технологии в том, что она дешевая и не требует больших энергозатрат.

«Над технологией работают ученые научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» и научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики», - рассказали в пресс-службе вуза.

Получаемый технический активированный уголь можно использовать для очистных сооружений или для изготовления карбидов. На данный момент большая часть активированного угля в России поставляют из-за рубежа. Ученые политеха собрали автоматизированную установку стадийной термической конверсии. На ней будут проводить лабораторные исследования, чтобы определить технологические зависимости и разработать конфигурации промышленной установки.

Напомним, что в ТГУ создали первый в России курс для пилотов любительских дронов.