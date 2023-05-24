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НовостиОбщество24 мая 2023 14:50

В Томском госуниверситете запустили первый в России курс для пилотов любительских дронов

За неделю курс прошли более 2000 человек
Александра Тайбатрова
Первый в России курс для пилотов любительских дронов создали в Томском госуниверситете

Первый в России курс для пилотов любительских дронов создали в Томском госуниверситете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в России курс для пилотов любительских дронов создали в Томском госуниверситете. Пресс-служба вуза сообщает, что за неделю курс прошли более 2000 человек. Презентация проекта по обучение управлению беспилотниками состоялась на авиапразднике в Березкино 24 мая.

«Пройти курс можно бесплатно, это займет не более 30 минут», - заверили в пресс-службе ТГУ.

После прохождения курса пользователь сдает тест и получает специальный сертификат. Курс включает в себя информацию о разнице между профессиональными и любительскими дронами, о типах воздушного пространства, об ограничениях при использовании беспилотника и разрешениях, которые необходимы для полетов.

Напомним, что в Томской области создали первый в истории региона самолет.