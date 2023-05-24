Первый в истории региона самолет собрали в Томской области

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Владимира Мазура

В Томской области собрали первый самолет, новостью губернатор Владимир Мазур поделился в своем Telegram-канале. Новинку показали на авиационном празднике в Березкино 24 мая. Самолет – дело рук специалистов «Русавиапрома», которые работал на площадке «Сибаэрокрафта».

«Будем налаживать серийную сборку таких самолётов и возрождать региональную авиацию», - заявил губернатор.

Томский самолет рассчитан на 12 мест. Он может пролететь до 1000 километров без дозаправки. Запаса хода хватит, чтобы, к примеру, долететь из Томска в Стрежевой.

Также на авиапразднике в Березкино томские фирмы и вузы показали наработки в сфере беспилотной авиации.