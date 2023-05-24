Томич пойдет под суд за то, что до смерти избил приятеля

Уголовное дело предали в Ленинский районный суд Томска Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске направили в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, сообщает СК по Томской области. Томича обвиняют в том, что он до смерти избил приятеля. Все случилось в феврале 2023 года. Мужчины вместе выпивали в гостях у погибшего, а потом возникла ссора.

«По версии следствия, обвиняемый нанес приятелю не менее семи ударов в правое бедро, подбородок, шею и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - рассказали в пресс-службе СК по Томской области.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Уголовное дело предали в Ленинский районный суд Томска.

Напомним, что в Томске будут судить экс-замглаву департамента ЖКХ за растрату 8,8 миллионов.