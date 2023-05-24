В Томске будут судить экс-замначальника департамента ЖКХ за растрату почти 9 миллионов

Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска. Фото: Сиб.фм

В Томске будут судить за растрату экс-заместителя начальника регионального департамента ЖКХ и госжилнадзора, а также бывшего руководителя Фонда содействия развитию территорий. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области: обвинительное заключение уже утверждено.

«По версии следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года замначальника областного департамента разработал преступную схему по растрате средств областного бюджета, которые выделили на обеспечение жителей сел качественной питьевой водой», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Чтобы реализовать свой замысел, чиновник привлек руководителя Фонда содействия развитию территорий. Именно ему были вверены бюджетные деньги. Директор Фонда по завышенной цене оплатил работы, которые выполнила коммерческая фирма. В результате бюджету Томской области нанесли ущерб 8,8 миллионов.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска.

Напомним, что виновника аварии, в которой погибли четыре томских медика, приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима.