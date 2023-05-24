«С таким диагнозом никогда не сталкивались»: врачи в Томске спасли жизнь пациентке с редким заболеванием

Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске врачи областной клинической больницы спасли жизнь пациентке с редким генетическим заболеванием. Женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. Специалисты не могли определить диагноз заболевания, рассказали в облздраве.

По данным медиков, сперва жительница Томска Алена поступила по «скорой» в дежурный стационар с сильными болями в животе. Через несколько дней ее в тяжелом состоянии перевели в реанимацию томской ОКБ. Женщина попала в больницу с неустановленным диагнозом, врачам было сложно выбрать подход к лечению.

«С таким заболеванием ни до этого случая, ни после мы не сталкивались. Помимо того, что само заболевание редкое, оно еще и протекало в нетипичной форме»», — рассказала рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог Ольга Поплавская.

Пациентка поступила в ОКБ во время смены врача-эндокринолога Натальи Некрасовой. Она оставалась на связи с Ольгой Поправкой и после работы — медики продолжали обсуждать варианты, читать статьи, рекомендации, искать редкие клинические случаи.

Только ночью появился предварительный диагноз, который на следующий день подтвердился в НИИ медицинской генетики. По словам врача, лечение было специфическим, но дало быстрый результат. Пациентка вышла из комы и сразу была отключена от аппарата ИВЛ.

«Путь к выздоровлению предстоял долгий – в больнице пациентка пробыла 2 месяца и 10 дней, но при поддержке своих близких и с помощью персонала ТОКБ Алёна прошла его успешно», — говорится в сообщении.

Муж пациентки Алексей поблагодарил врачей, которые спасли жизнь его супруге. Врачи вернули ему жену, а дочери маму.