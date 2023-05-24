Число заместителей губернатора Томской области увеличится до 12

В Томской области станет больше заместителей губернатора Фото: Ксения Высотина

В Томской области станет больше заместителей губернатора. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона. Согласно постановлению, теперь у губернатора региона будет 12 заместителей. В предыдущей версии документа их было 11. Новая должность - это первый заместитель губернатора Томской области.

«Постановление вступает в силу с 25 мая», - говорится в документе.

Напомним, что должность первого заместителя губернатора может занять юрист из Москвы Максим Дунаев. Его кандидатуру рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая.