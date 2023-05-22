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НовостиОбщество22 мая 2023 10:33

Должность первого заместителя губернатора Томской области может занять юрист из Москвы Дунаев

Кандидатуру рассмотрят на заседании Законодательной думы региона 25 мая
Александра Тайбатрова
Кандидатуру Андрея Дунаева рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая

Кандидатуру Андрея Дунаева рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области представил кандидата на должность своего первого заместителя. Эту новость Владимир Мазур опубликовал в своем Telegram-канале. Его первым заместителем может стать Андрей Дунаев, известный адвокат из Москвы.

«Как и я, Андрей Геннадьевич имеет опыт муниципальной службы, он прошел профессиональную подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте», - написал губернатор Владимир Мазур.

Отмечается, что Андрей Дунаев в 2020 году был победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Перед будущим первым замом губернатора будет стоять задача «перезагрузить» общественно-политическую систему.

Кандидатуру Андрея Дунаева рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая. Напомним, что пост председателя Контрольно-счетной палаты Томской области может занять Ирина Жалонкина.