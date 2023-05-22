Должность первого заместителя губернатора Томской области может занять юрист из Москвы Дунаев

Кандидатуру Андрея Дунаева рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области представил кандидата на должность своего первого заместителя. Эту новость Владимир Мазур опубликовал в своем Telegram-канале. Его первым заместителем может стать Андрей Дунаев, известный адвокат из Москвы.

«Как и я, Андрей Геннадьевич имеет опыт муниципальной службы, он прошел профессиональную подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте», - написал губернатор Владимир Мазур.

Отмечается, что Андрей Дунаев в 2020 году был победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Перед будущим первым замом губернатора будет стоять задача «перезагрузить» общественно-политическую систему.

Кандидатуру Андрея Дунаева рассмотрят на заседании Законодательной думы Томской области 25 мая. Напомним, что пост председателя Контрольно-счетной палаты Томской области может занять Ирина Жалонкина.