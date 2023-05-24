Около 1,2 миллиарда рублей потратят на ремонт теплосетей в Томске в 2023 году

В Томске на ремонт теплосетей потратят около 1,2 млрд рублей. Фото: Ксения Высотина

В Томске на реконструкцию тепловых сетей планируют направить около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «ТомскРТС» Сергей Панасюк.

Он отметил, что с начала летней компании в ремонт были введены 113 километров теплосетей в двухтрубном исполнении. Это составляет 17% от общей протяженности. В этом году выявлено 150 дефектов.

«Всего на ремонтную кампанию будет направлено 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму войдут все работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения. Это на 200 миллионов больше, чем годом ранее», – сообщил Сергей Панасюк.

Панасюк пояснил, что в этом году финансирование было увеличено благодаря тарифной компании и взаимодействию «ТомскРТС» с органами власти.

Напомним, отопительный сезон в Томске завершился 10 мая. Ремонтная компания на теплосетях стартовала в городе 15 мая. В 2023 году «ТомскРТС»» капитально отремонтирует и реконструирует более 10 км теплосетей, а также восстановит теплоизоляцию на 4 км надземных теплотрасс. Всего к будущему отопительному сезону подготовят более 600 км тепловых сетей.