Более 150 дефектов выявлено на теплосетях в Томске с начала ремонта

В Томске выявлено более 150 дефектов на томских теплосетях. Фото: Ксения Высотина

Более 150 дефектов выявили специалисты «ТомскРТС» на теплотрассах в городе с начала летней компании. Об этом сообщил журналистам гендиректор ресурсоснабжающей организации Сергей Панасюк.

По его словам, с начала летней компании в ремонт выведены 113 километров теплосетей в двухтрубном исполнении. Это составляет 17% от общей протяженности.

«Более 150 дефектов уже выявлено», – сказал Панасюк.

На этой неделе в ремонт планируется участки еще пяти тепломагистралей, от которых запитаны дома на 16 улицах города.

В настоящее время капремонт теплосетей начался на улице Киевской. Здесь подрядной организации предстоит заменить более километра квартальных тепловых сетей на участке от улицы Герцена до улицы Карташова. Данный участок серьёзно изношен. Перекладка трубопроводов и ремонт строительной части теплотрассы позволит обеспечить надёжность теплоснабжения и минимизировать сроки ремонта этого участка в последующие годы. Работы планируют завершить до середине августа.

Напомним, отопительный сезон в Томске завершился 10 мая. Ремонтная компания на теплосетях стартовала в городе 15 мая. В 2023 году «ТомскРТС»» капитально отремонтирует и реконструирует более 10 км теплосетей, а также восстановит теплоизоляцию на 4 км надземных теплотрасс. Всего к будущему отопительному сезону подготовят более 600 км тепловых сетей.