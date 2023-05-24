Начинающий трейдер из Новосибирска за год получил доход +240%

Кубок Российского инвестиционного чемпионата (РИЧ) 2023 года выходит на финишную прямую. Пока его участники борются за 50 млн рублей призового фонда, победители РИЧ-2022 делятся своим опытом и впечатлениями с новичками.

Алексей – бывший банковский управляющий, в инвестициях с января 2022 года, активный пользователь соцсети «Пульс». На Российской инвестиционном чемпионате 2022 года показал +51% дохода по портфелю за два месяца соревнований, прибыль за год составила +240 %. По словам Алексея, добиться значительных результатов ему помогла обычная математика, а именно расчёт средней текущей стоимости акции.

«Торговля – это всего лишь поиск справедливой цены. Ведь акции одних и тех же компаний в разных странах стоят неодинаково. Значит, прежде чем приминать решение, нужно понять, какая из сторон занижает или завышает ставки. Я не пользуюсь графиками, но у меня есть 11 различных таблиц с данными по всем рейтингам: как ведёт себя акция, насколько эффективен тот или иной показатель, какой сектор более или менее подвержен банковским рекомендациям и так далее», – пояснил он.

Когда Тинькофф объявил о запуске Российского инвестиционного чемпионата, Алексей, не раздумывая, присоединился к соревнованиям. Говорит, привлекли лояльные условия конкурса, возможность проявить себя и поучиться у других: – Ну и денежный приз действительно приятный! Было также интересно посмотреть, насколько ты конкурентоспособен в довольно сложных обстоятельствах на рынке.

В 2022 году в двух этапах РИЧ-22 приняли участие в общей сложности 250 тысяч российских инвесторов и трейдеров. 100 участников, продемонстрировавших наибольшую доходность, получили призы от 70 тысяч до 2,5 млн рублей. Максимальная доходность чемпионата составила — +766%. Общий призовой фонд соревнования составил 100 млн рублей.

В этом году Кубок РИЧ проходит с 31 марта по 26 мая. Присоединиться к соревнованию можно в любой момент. На протяжении двух месяцев трейдеры будут демонстрировать умение управлять капиталом и бороться за главный приз – 1 млн рублей. Для участия в чемпионате необходимо иметь брокерский счёт в «Тинькофф Инвестиции» и аккаунт в соцсети «Пульс».