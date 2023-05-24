В Томске будут судить 39-летнего мужчину за убийство товарища в ходе застолья

Фото: прокуратура Томской области

В Томске направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жители областного центра по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, 23 февраля 2023 года в одной из квартир в доме по улице Ижевской было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений на шее и бедре.

По данным следствия, в феврале 2023 года томич вместе с другом распивал алкоголь в гостях у знакомого. В ходе застолья он поспорил с хозяином квартиры по незначительному поводу. Конфликт перерос в ссору. После этого обвиняемый схватил нож и нанес им удар мужчине в бедро.

«После этого он вместе с другом покинул жилое помещение, однако через несколько минут вернулся и нанес пострадавшему еще один удар ножом в шею», — рассказали в прокуратуре.

От обильной кровопотери 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

39-летнего жителя Томска обвиняют по статье «Убийство».

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.