В квартире жилого дома в Томске нашли тело мужчины с колото-резанными ранениями

Убийство произошло в жилом доме на улице Ижевская. Фото: Прокуратура Томской области

В четверг, 23 февраля, в одной из квартир жилого дома на улице Ижевская в Томске обнаружено тело 57-летнего мужчины. Прибывшие на место эксперты зафиксировали признаки насильственной смерти - колото-резанные ранения в области шеи и бедра. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Томской области.

«Обстановка в квартире свидетельствовала о распитии в ней спиртного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлена причастность к совершению преступления 39-летнего знакомого убитого», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одна из сотрудниц надзорного органа временно приютила у себя кошку с котятами, которых обнаружили в опустевшей квартире.

Фото: Прокуратура Томской области

На месте происшествия работу сотрудников правоохранительных органов координировала старший помощник прокурора Томска Екатерина Екименко. Ход расследования дела взяла под контроль прокуратура.

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