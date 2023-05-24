Документальный фильм о создании томского сериала «Соцсети» появился в сети

Фото: скриншот сериала "Соцсети"

В сети опубликовали документальный фильм о создании снятого в Томске сериала «Соцсети». Об этом сообщила киностудия Cast Production.

По словам разработчиков, создание сериала было непростой задачей. Изначально у команды не было на него денег, позже им удалось выиграть грант на создание трех серий. На монтаж и графику деньги собирали через краудфандинг.

В новом документальном фильме разработчики рассказали о непростом создании сериала, который снимался в течение трех лет.

Напомним, сериал «Соцсети», который снимали в Томске стал доступен для зрителей онлайн-кинотеатра «PREMIER» в январе.

Сериал рассказывает о том, как мы все стали заложниками цифрового мира и как это влияет на взаимоотношения между людьми. Действие разворачивается в недалёком будущем в сибирском городе Томск.

Каждая серия представляет собой отдельную историю, но все их связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и тотальном вовлечение в социальные сети.