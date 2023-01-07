Томский сериал «Соцсети» стал доступен для зрителей

Создание сериала заняло три года. Фото: Кирилл Колемасов

Сериал «Соцсети», который снимали в Томске стал доступен для зрителей онлайн-кинотеатра «PREMIER». За день до премьеры, 6 января прошел закрытый показ первых четырех серий проекта.

«Соцсети» — сериал-альманах о том, как мы все стали заложниками цифрового мира и как это влияет на взаимоотношения между людьми. Действие разворачивается в недалёком будущем в сибирском городе Томск

Каждая серия представляет собой отдельную историю, но все их связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и тотальном вовлечение в социальные сети.

На показе представили первые 4 серии проекта. Серия «100% Счастья» рассказывает о молодой и амбициозной девушке Анне, за уровнем счастья которой следит виртуальный ассистент. Виртуальный помощник готов пойти на все что угодно, лишь бы выполнить свою цель, даже на убийство человека.

В серии «Лайки» начинающий блогер Борис узнает, что его дедушка оставит в наследство все свое состояние тому члену семьи, который за месяц наберет большее количество лайков.

Создание сериала заняло три года. Все съемки проходили на территории Томска. На кадрах можно увидеть томский Политех, ОЭЗ, стадион «Труд» и другие заметные места города.

На закрытом показе зрителям удалось поговорить с продюсерами проекта. Евгений Жуков, Артем Сагеев и Дмитрий Моторин рассказали, что создать такой сериал в областном центре, где нет киносреды, довольно сложно и некоторым вещам приходилось учиться на ходу. Также они отметили, что продолжение истории зависит от зрительской активности.

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